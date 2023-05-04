Кенневилль может вернуться в НХЛ
Канадский специалист Джоэль Кенневилль может вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.
В октябре 2021 года Кенневилль покинул пост главного тренера «Флориды».
«Джоэль Кенневилль не получал официального разрешения на работу от НХЛ. Официальный запрос комиссионеру лиги, скорее всего, найдет одобрение. Учитывая существующие тренерские вакансии и активные слухи вокруг «Рейнджерс», возвращение Кенневилля в НХЛ более чем реально», — заявил инсайдер.
Кенневилль является трехкратным обладателем Кубка Стэнли с «Чикаго».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
|4.05
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|5 : 1
|4.05
|04:30
|
Вегас – Эдмонтон
|6 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|8
|14
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|7
|12
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|7
|11
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Брэндон Монтур
Флорида
|8
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|0.95
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|6
|1.84
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
Новости