Голкипер «Оттавы» Тэлбот высказался о том, что ему удалось не пропустить от Овечкина
Голкипер «Оттавы» Кэм Тэлбот прокомментировал тот факт, что ему удалось не пропустить от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
В ночь на 23 декабря «Сенаторз» проиграли «Кэпиталз» (2:3 ОТ). Овечкин в этой игре отдал две голевые передачи и нанес шесть бросков по воротам соперников, но так и не смог забить.
«Я бы предпочел пропустить один гол и выиграть матч, чем не пропустить и проиграть», — приводит слова Тэлбота журналист Брюс Гарриоч в своем Twitter-аккаунте.
На данный момент Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).
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|12
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|19
|13
|40
|4
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|31
|18
|13
|38
|5
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|16
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|33
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|31
|14
|17
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|21
|25
|8
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|7
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|И
|В
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|О
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|35
|23
|12
|47
|2
|Лос-Анджелес
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|18
|17
|41
|3
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|32
|18
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|40
|4
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|34
|18
|16
|38
|5
|Калгари
|33
|15
|18
|36
|6
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|32
|14
|18
|31
|7
|Сан-Хосе
|34
|10
|24
|26
|8
|Анахайм
|34
|9
|25
|21
|23.12
|03:00
|
Бостон – Виннипег
|3 : 2
|23.12
|03:00
|
Оттава – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|23.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|3 : 4 ОТ
|23.12
|03:00
|
Рейнджерс – Айлендерс
|5 : 3
|23.12
|06:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|6 : 5 Б
|23.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Калгари
|- : -
|23.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
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|65
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|55
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|29
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
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Джейсон Робертсон
Даллас
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Линус Ульмарк
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Илья Самсонов
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