Нападающие Сысуев и Римашевский выбраны под 202-м и 203-м номерами на драфте НХЛ

Российский нападающий системы «Спартака» Никита Сысуев выбран «Сент-Луисом» под 202-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В КХЛ-2022/23 18-летний форвард сыграл 8 матчей и забросил 2 шайбы. Также на его счету игры в ВХЛ и МХЛ.

Под 203-м номером «Сан-Хосе» выбрал нападающего системы московского «Динамо» Егора Римашевского, который пропустил часть прошлого сезона из-за проблем со здоровьем.