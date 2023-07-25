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Сегодня, 01:29

«Даллас» продлил контракт с генменеджером Ниллом

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 65-летним канадцем, который в минувшем сезоне стал лучшим генменеджером лиги, рассчитано до конца лета 2026 года. Для Нилла новый сезон станет 11-м в «Далласе».

В минувшем сезоне «Даллас» занял четвертое место в Западной конференции. В полуфинале плей-офф «Старз» уступили «Вегасу» (2-4).

НХЛ
ХК Даллас Старз
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