«Даллас» продлил контракт с генменеджером Ниллом

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 65-летним канадцем, который в минувшем сезоне стал лучшим генменеджером лиги, рассчитано до конца лета 2026 года. Для Нилла новый сезон станет 11-м в «Далласе».

В минувшем сезоне «Даллас» занял четвертое место в Западной конференции. В полуфинале плей-офф «Старз» уступили «Вегасу» (2-4).