«Даллас» продлил контракт с генменеджером Ниллом
Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Соглашение с 65-летним канадцем, который в минувшем сезоне стал лучшим генменеджером лиги, рассчитано до конца лета 2026 года. Для Нилла новый сезон станет 11-м в «Далласе».
В минувшем сезоне «Даллас» занял четвертое место в Западной конференции. В полуфинале плей-офф «Старз» уступили «Вегасу» (2-4).
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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