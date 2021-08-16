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«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом из Финляндии

15:51
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«Каролина» подписала 3-летний контракт новичка с нападающим «Кярпята» Вилле Койвуненом, сообщает сайт клуба.

«Ураганы» выбрали Койвунена на драфте-2021 во втором раунде под общим 51-м номером.

В 38 матчах прошлого сезона за молодежку «Кярпята» форвард набрал 49 (23+26) очков. На юниорском ЧМ-2021 на его счету 10 (4+6) баллов в 7 играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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