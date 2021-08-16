«Каролина» подписала контракт новичка с форвардом из Финляндии
15:51
«Каролина» подписала 3-летний контракт новичка с нападающим «Кярпята» Вилле Койвуненом, сообщает сайт клуба.
«Ураганы» выбрали Койвунена на драфте-2021 во втором раунде под общим 51-м номером.
В 38 матчах прошлого сезона за молодежку «Кярпята» форвард набрал 49 (23+26) очков. На юниорском ЧМ-2021 на его счету 10 (4+6) баллов в 7 играх.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю