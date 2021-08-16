Подколзин стал единственным россиянином в списке топ-50 лучших проспектов НХЛ по версии The Athletic

Авторитетный портал Thе Athletic составил список 50 лучших проспектов НХЛ. Под это определение попали игроки в возрасте не старше 23 лет, задрафтованные клубом НХЛ и имеющие право претендовать на «Колдер Трофи».

В этот список попал только один представитель России — нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин. Он занял 39-е место.

Возглавил рейтинг форвард «Лос-Анджелеса» Куинтон Байфилд.

Топ-50 проспектов НХЛ

Рейтинг Thе Athletic

1. Куинтон Байфилд (18 лет, «Лос-Анджелес», нападающий)

2. Коул Кофилд (20, «Монреаль», нападающий)

3. Оуэн Пауэр (18, «Баффало», защитник)

4. Тревор Зеграс (20, «Анахайм», нападающий)

5. Коул Перфетти (19, «Виннипег», нападающий)

6. Кент Джонсон (18, «Коламбус», нападающий)

7. Брент Кларк (18, «Лос-Анджелес», защитник)

8. Мэтт Бениерс (18, «Сиэтл», нападающий)

9. Лукас Рэймонд (19, «Детройт», нападающий)

10. Вильям Эклунд (18, «Сан-Хосе», нападающий)...

39. Василий Подколзин (20, «Ванкувер», нападающий)