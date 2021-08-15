Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Лучший защитник юниорского ЧМ-2021 подписал контракт новичка с «Каролиной»

15 августа 2021, 23:54
Теги:

Защитник Алекси Хеймосалми подписал контракт новичка с «Каролиной», сообщает официальный сайт клуба. Срок соглашения рассчитан на 3 года.

«Каролина» выбрала Хеймосалми на драфте НХЛ-2021 под 44-м общим номером.

В минувшем сезоне 18-летний финский игрок выступал в системе клуба «Эссят». Он провел 35 игр и набрал 21 (4+17) очко.

На ЮЧМ-2021 он отметился 8 (2+6) баллами в 7 играх за сборную Финландии (U18) и был признан лучшим защитником турнира.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
28-летнего парня расстреляли на Кутузовском проспекте в Москве
ОПЗЖ назвала терактом возможное убийство мэра Кривого Рога
Как быстро и легко очистить духовку от жира и грязи
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд