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Сегодня, 02:57

Андрей Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» выигрывает у «Монреаля» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 20-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала 26-й в этом сезоне.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 67 44 23 96
2 Рейнджерс 68 44 24 93
3 Питтсбург 68 40 28 90
4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Коламбус 67 32 35 69
6 Айлендерс 65 29 36 67
7 Нью-Джерси 66 24 42 53
8 Филадельфия 67 21 46 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 96
2 Тампа-Бэй 66 42 24 90
3 Торонто 66 42 24 89
4 Бостон 66 41 25 87
5 Детройт 67 26 41 61
6 Баффало 68 24 44 59
7 Оттава 66 23 43 52
8 Монреаль 67 18 49 47
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 47 20 100
2 Миннесота 65 41 24 86
3 Сент-Луис 66 37 29 83
4 Нэшвилл 67 39 28 82
5 Даллас 65 37 28 77
6 Виннипег 68 33 35 76
7 Чикаго 67 24 43 58
8 Аризона 67 21 46 47
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 66 40 26 88
2 Лос-Анджелес 69 36 33 82
3 Эдмонтон 68 38 30 81
4 Вегас 69 37 32 78
5 Ванкувер 69 32 37 73
6 Сан-Хосе 66 29 37 66
7 Анахайм 68 27 41 65
8 Сиэтл 67 21 46 48
Результаты / календарь
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
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31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
1.04 02:00
Айлендерс – Коламбус
 - : -
1.04 02:00
Бостон – Нью-Джерси
 - : -
1.04 02:00
Каролина – Монреаль
 - : -
1.04 02:00
Торонто – Виннипег
 - : -
1.04 02:00
Флорида – Чикаго
 - : -
1.04 03:00
Миннесота – Питтсбург
 - : -
1.04 04:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
1.04 04:00
Колорадо – Сан-Хосе
 - : -
1.04 05:00
Анахайм – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 100
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 97
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 66 93
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 68 49
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 61 49
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 68 46
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 45 2.07
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 44 2.11
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 52 2.13
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