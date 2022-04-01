Андрей Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне

«Каролина» выигрывает у «Монреаля» после первого периода в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 20-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Для него эта шайба стала 26-й в этом сезоне.