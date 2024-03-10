«Каролина» сыграет с «Калгари» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 11 марта. Игра состоится на спортивной арене «PNC Арена» в Роли, штат Северная Каролина (США). Начало — в 22.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Миннесота» — «Нэшвилл» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Харрикейнз» набрали 82 очка и занимают 4-е место в Восточной конференции, а «Флэймз» с 67 баллами располагается на 9-й строчке «Запада».

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