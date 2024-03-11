Капризов обогнал Радулова по голам в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

Форвард отличился в конце второго периода, реализовав большинство.

Эта шайба стала для Капризова 145-й за карьеру в НХЛ, он вышел на 32-е место по этому показателю среди россиян за всю историю лиги, опередив Александра Радулова (144).

Лучшим снайпером в НХЛ среди российских хоккеистов является Александр Овечкин (840).