«Каролина» выиграла у «Филадельфии». Орлов сделал голевую передачу

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«Каролина» в овертайме обыграла «Филадельфию» в матче регулярногого чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

«Каролина» набрала 94 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 7-й строчке.