«Нью-Джерси» победил «Виннипег»

«Нью-Джерси» на своем льду переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Дэвилз» прервали трехматчевую победную серию «Джетс».

Швейцарские нападающие Нико Хишер и Тимо Майер набрали по 3 (1+2) очка.

«Виннипег» с 93 очками идет на втором месте в Западной конференции. «Нью-Джерси» идет на 11-й строчке в Восточной конференции — 72 очка.