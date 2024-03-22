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Сегодня, 05:14

«Нэшвилл» на выезде переиграл «Флориду». Бобровский сделал 34 сэйва

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports

«Флорида» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» набрал 86 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на третьей строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нюквист — 19 (Форсберг, О`Райлли), 17:47 — 0:1. Форсберг — 37 (бол., Бэрри, Йоси), 27:32 — 0:2. Форсберг — 38 (Нюквист, О`Райлли), 54:19 — 0:3.

Вратари: Бобровский (19:06 — 19:32) — Ланкинен.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (5+16+12) — 37 (14+14+9).

Наши: Тарасенко (12.11/1/0) — -.

22 марта. Санрайз. FLA Live Arena. 19780 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Флорида Пантерз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 70 46 24 96
2 Каролина 70 44 26 94
3 Филадельфия 70 35 35 79
4 Вашингтон 68 33 35 75
5 Айлендерс 69 29 40 73
6 Нью-Джерси 70 34 36 72
7 Питтсбург 68 30 38 69
8 Коламбус 69 23 46 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 71 41 30 97
2 Флорида 69 45 24 94
3 Торонто 68 39 29 87
4 Тампа-Бэй 68 37 31 80
5 Детройт 70 36 34 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Монреаль 68 25 43 62
8 Оттава 68 28 40 60
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 69 44 25 93
2 Колорадо 69 44 25 93
3 Даллас 70 42 28 93
4 Нэшвилл 70 41 29 86
5 Сент-Луис 70 37 33 77
6 Миннесота 70 34 36 76
7 Аризона 69 28 41 61
8 Чикаго 69 19 50 43
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 69 43 26 94
2 Эдмонтон 67 42 25 88
3 Лос-Анджелес 69 36 33 83
4 Вегас 68 36 32 79
5 Калгари 68 33 35 71
6 Сиэтл 67 28 39 68
7 Анахайм 69 23 46 49
8 Сан-Хосе 68 16 52 39
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Бостон – Рейнджерс
2 : 5
22.03 02:00
Флорида – Нэшвилл
 0 : 3
22.03 02:00
Нью-Джерси – Виннипег
 4 : 1
22.03 02:00
Оттава – Сент-Луис
 2 : 5
22.03 02:00
Детройт – Айлендерс
6 : 3
22.03 02:00
Каролина – Филадельфия
 3 : 2 ОТ
22.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 8 : 3
22.03 05:00
Анахайм – Чикаго
 - : -
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Ванкувер – Монреаль
 - : -
22.03 05:30
Сан-Хосе – Тампа-Бэй
 - : -
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Вегас – Сиэтл
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 67 118
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 69 117
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 65 112
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 67 57
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 66 50
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 69 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Джейк Аллен

Джейк Аллен

Нью-Джерси

 4 1.76
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