«Нэшвилл» на выезде переиграл «Флориду». Бобровский сделал 34 сэйва

«Флорида» на своем льду проиграла «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:3. «Предаторз» одержали четвертую победу подряд.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 37 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» набрал 86 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Флорида» идет на третьей строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Нэшвилл» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Нюквист — 19 (Форсберг, О`Райлли), 17:47 — 0:1. Форсберг — 37 (бол., Бэрри, Йоси), 27:32 — 0:2. Форсберг — 38 (Нюквист, О`Райлли), 54:19 — 0:3.

Вратари: Бобровский (19:06 — 19:32) — Ланкинен.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 33 (5+16+12) — 37 (14+14+9).

Наши: Тарасенко (12.11/1/0) — -.

22 марта. Санрайз. FLA Live Arena. 19780 зрителей.