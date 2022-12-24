«Каролина» в результативном матче обыграла «Филадельфию», у Свечникова два очка

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 6:5.

В составе «Харрикейнз» одну из шайб забросил Андрей Свечников, который набрал 2 (1+1) очка. Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «+1».

На 28-й минуте вратарь «Филадельфии» Картер Харт сменил Самуэля Эрссона при счете 2:5.

После этого матча «Каролина» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 29 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Филадельфия» — 6:5 (3:1, 3:1, 0:3)

Голы: Фаст — 3 (Мартинук, Стаал), 3:57 — 1:0. Санхейм — 4 (Фрост, Деанджело), 11:03 — 1:1. Ноесен — 7 (бол., Нечас, Свечников), 14:32 — 2:1. Фаст — 4 (Мартинук, Стаал), 19:05 — 3:1. Деанджело — 6 (Фараби), 21:01 — 3:2. Свечников — 18 (Нечас, Штястны), 25:57 — 4:2. Мартинук — 8 (Пеши, Стаал), 27:58 — 5:2. Котканиеми — 5 (бол., Терявяйнен, Пеши), 37:52 — 6:2. Силер — 3 (Ристолайнен, Кэйтс), 46:59 — 6:3. Лотон — 7 (мен., Конекны), 47:41 — 6:4. Конекны — 15 (мен., Лотон, Йорк), 52:24 — 6:5.

Вратари: Раанта — Эрссон (Харт, 27:58, Эрссон, 37:52, 57:18).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (14+15+8) — 31 (5+10+16).

Наши: Свечников (16.49/4/-1) — Проворов (20.59/1/+1).

24 декабря. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.