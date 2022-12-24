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Сегодня, 05:52

Овечкин в матче с «Виннипегом» оформил дубль, забросив в пустые ворота

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

37-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте в пустые ворота и установил окончательный счет. Ранее форвард открыл счет в матче.

На данный момент на счету Овечкина 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 36 19 17 42
6 Айлендерс 35 19 16 40
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 32 10 22 22
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Центральный дивизион И В П О
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
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4 Эдмонтон 34 18 16 38
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Вашингтон – Виннипег
 4 : 1
24.12 03:00
Каролина – Филадельфия
 6 : 5
24.12 03:00
Нью-Джерси – Бостон
 3 : 4
24.12 03:30
Айлендерс – Флорида
 5 : 1
24.12 04:00
Нэшвилл – Колорадо
 - : -
24.12 04:00
Даллас – Монреаль
 - : -
24.12 04:30
Чикаго – Коламбус
 - : -
24.12 05:00
Эдмонтон – Ванкувер
 - : -
24.12 05:30
Аризона – Лос-Анджелес
 - : -
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 - : -
24.12 06:30
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Тэйдж Томпсон

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И Г
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Коннор Макдэвид

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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

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И КН
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