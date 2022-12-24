Овечкин в матче с «Виннипегом» оформил дубль, забросив в пустые ворота

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

37-летний россиянин забросил шайбу на 60-й минуте в пустые ворота и установил окончательный счет. Ранее форвард открыл счет в матче.

На данный момент на счету Овечкина 41 (22+19) очко в 36 матчах сезона.