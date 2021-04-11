«Детройт» по буллитам победил «Каролину»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Каролину» со счетом 5:4.

Победный буллит реализовал Адам Эрн. Трое российских игроков — Андрей Свечников из «Каролины», Владислав Наместников и Евгений Свечников из «Детройта» — закончили встречу с коэффициентом полезности «-1».

После этого матча «Детройт» с 34 очками занимает восьмое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 58 очками — на первой строчке.