«Чикаго» одержал волевую победу над «Коламбусом»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:3.

На шайбы Майкла Дель Зотто, Кэма Аткинсона и Патрика Лайне гости ответили точными бросками Алекса Дебринкэта, Карла Содерберга, Уайатта Калинюка и Дилана Строума. Форвард «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко закончил встречу с коэффициентом полезности «+1», у защитника Владислава Гаврикова «-1».

После этого матча «Чикаго» с 43 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 38 очками — на седьмой строчке.