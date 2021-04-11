«Чикаго» одержал волевую победу над «Коламбусом»
04:42
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 4:3.
На шайбы Майкла Дель Зотто, Кэма Аткинсона и Патрика Лайне гости ответили точными бросками Алекса Дебринкэта, Карла Содерберга, Уайатта Калинюка и Дилана Строума. Форвард «Блю Джэкетс» Михаил Григоренко закончил встречу с коэффициентом полезности «+1», у защитника Владислава Гаврикова «-1».
После этого матча «Чикаго» с 43 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Коламбус» с 38 очками — на седьмой строчке.
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