Задоров оценил свое будущее в «Ванкувере»

Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился мнением о своем будущем в команде. Он отметил, что надеется подписать новый контракт с клубом.

«Я могу легко играть до 35 или 36 лет на высоком уровне. Мое тело способдно это сделать. Я не склонен к травмам. Могу выйти на новый уровень, если буду знать срок своего контракта.

Возвращение в Россию? На следующий же день я буду в Сибири», — цитирует Задорова Sportsnet.

В нынешнем плей-офф НХЛ Задоров провел 13 матчей, набрав 16 (8+8) очков. В команде он выступает с ноября 2023 года.