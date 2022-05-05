Вратарь Кочетков заработал удаление в дебютном матче в Кубке Стэнли

В конце второго периода второго матча первого раунда плей-офф НХЛ «Каролие» пришлось играть в меньшинстве.

На 18-й минуте сначала заработал удаление российский нападающий Андрей Свечников за грубую игру, а спустя 41 секунду штраф на 2 минуты получил российский вратарь Петр Кочетков.

Напомним, эта игра дебютная в Кубке Стэнли для голкипера. Он вышел на льду в начале первого периода в связи с травмой Антти Раанта после столкновения с соперником.