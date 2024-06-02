Бобровский и Шестеркин сыграют в старте в шестом матче серии «Флорида» — «Рейнджерс»

«Флорида» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ примет «Рейнджерс».

В воротах «Пантерз» с первых минут сыграет Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов и форвард Владимир Тарасенко — в третьем звене. У «Рейнджерс» в воротах выйдет Игорь Шестеркин, форвард Артемий Панарин — во втором звене.

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды». Шестой матч пройдет сегодня и начнется в 3:00 мск.