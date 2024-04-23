«Колорадо» вызвал вратаря Просветова из АХЛ

Российский вратарь фарм-клуба «Колорадо Иглз» Иван Просветов вызван в основой клуб, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

В команду АХЛ вместо 25-летнего россиянина отправлен шведский голкипер Арвид Хольм.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ Просветов провел 11 матчей за «Колорадо», отражая 89,5 процента бросков.

«Эвеланш» в первом раунде Кубка Стэнли играют с «Виннипегом». Первый матч серии завершился со счетом 7:6 в пользу «Джетс».