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Сегодня, 09:16

Главный тренер «Вашингтона» о поражении от «Каролины»: «Мы знали, что не сможем переломить игру»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Каролины» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я не думал, что мы были близки к победе на протяжении всей игры. Несмотря на то, что мы вели 2:0, мы не чувствовали себя комфортно. У команды не было импульса. Мы знали, что находимся в действительно трудном положении и не сможем переломить игру», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 42 очками занимает 11-ю строчку турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 37 26 11 53
2 Каролина 39 22 17 48
3 Айлендерс 38 18 20 46
4 Нью-Джерси 37 21 16 44
5 Филадельфия 38 19 19 44
6 Питтсбург 37 19 18 42
7 Вашингтон 37 18 19 42
8 Коламбус 40 13 27 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 23 14 52
2 Флорида 38 24 14 50
3 Торонто 36 19 17 45
4 Тампа-Бэй 40 19 21 43
5 Детройт 39 19 20 42
6 Монреаль 38 16 22 37
7 Баффало 39 16 23 36
8 Оттава 34 14 20 28
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 38 25 13 54
2 Колорадо 39 25 14 53
3 Даллас 37 22 15 49
4 Нэшвилл 39 21 18 43
5 Аризона 37 19 18 40
6 Сент-Луис 37 19 18 39
7 Миннесота 37 16 21 36
8 Чикаго 39 11 28 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 38 24 14 51
2 Вегас 39 22 17 49
3 Лос-Анджелес 35 20 15 46
4 Сиэтл 39 16 23 41
5 Эдмонтон 35 19 16 39
6 Калгари 38 17 21 39
7 Анахайм 38 13 25 27
8 Сан-Хосе 39 9 30 21
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10.01
11.01
6.01 03:00
Нью-Джерси – Чикаго
 4 : 2
6.01 03:00
Вашингтон – Каролина
 2 : 6
6.01 06:00
Анахайм – Виннипег
 1 : 3
6.01 21:00
Филадельфия – Калгари
 - : -
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