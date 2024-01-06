Главный тренер «Вашингтона» о поражении от «Каролины»: «Мы знали, что не сможем переломить игру»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Каролины» (2:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Я не думал, что мы были близки к победе на протяжении всей игры. Несмотря на то, что мы вели 2:0, мы не чувствовали себя комфортно. У команды не было импульса. Мы знали, что находимся в действительно трудном положении и не сможем переломить игру», — приводит слова тренера сайт НХЛ.

«Вашингтон» с 42 очками занимает 11-ю строчку турнирной таблице Восточной конференции.