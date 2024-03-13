Капризов забросил 32-ю шайбу в этом сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

На 7-й минуте встречу шайбу забросил российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 32-в текущем сезоне.