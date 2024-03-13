Овечкин — о матче с «Эдмонтоном»: «Коннор Макдэвид? У нас есть Коннор МакМайкл, так что все хорошо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин пошутил по поводу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

— Какие у вас ожидания от матча против команды, где играют Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль?

— У нас есть Коннор МакМайкл и Хендрикс Лапьер, — ответил Овечкин. — Так что все хорошо.

Матч «Эдмонтон» — «Вашингтон» пройдет 14 марта и начнется в 5:00 мск. «Кэпиталз» с 69 очками занимают 10-е место в Восточной конференции.