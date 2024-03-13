«Рейнджерс» на выезде обыграли «Каролину»

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«Каролина» на своем льду проиграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:1. Команда из Нью-Йорка одержала третью победу подряд.

Единственную шайбу забросил защитник Адам Фокс в концовке первого периода.

«Рейнджерс» набрали 90 очков и занимают 3-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 84 очка.