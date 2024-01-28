Орлов — о победной шайбе в ворота «Аризоны»: «Наконец-то я забил»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов прокомментировал домашнюю победу «Харрикейнз» над «Аризоной» (3:1) в матче НХЛ. Россиянин в конце третьего периода забросил победную шайбу в ворота «Койотс».

«Наконец-то я забил. Это важно, но еще важнее одержать победу до перерыва на Матч звезд. Мы хотим чувствовать себя комфортно и в хорошем настроении. Каждое очко имеет значение, особенно в нашем дивизионе, где идет напряженная борьба. Наша сила в нападении. Если у нас шайба, то мы играем в атаке, а если нет, мы просто играем глубже в зоне соперника и пытаемся провести форчекинг», — приводит слова Орлова пресс-служба «Каролины».

Орлов признан первой звездой матча с «Аризоной». В этом сезоне он провел 48 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков.

«Каролина» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 61 очком в 48 матчах.