Капитан «Сан-Хосе» Кутюр сравнил Мухмадуллина с Даути и Хейсканеном

Нападающий «Сан-Хосе» Логан Кутюр прокомментировал первую игру в НХЛ защитника «Шаркс» Шакира Мухамадуллина.

Россиянин в домашнем матче «акул» с «Баффало» (2:5) провел на льду 19 с половиной минут, сделал 3 броска в створ ворот соперника и завершил игру с показателем полезности «0».

«Мухамадуллин выглядел готовым к дебюту в НХЛ. Перед матчем он смеялся с ребятами. Сразу думаешь о таких парнях, как Даути, Хейсканен. Я не сравниваю его с ними, но эти ребята играют без нервов. Кое-что из этого есть в игре Шакира», — приводит слова Кутюра пресс-служба «Шаркс».

Канадский защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути — двукратный олимпийский чемпион, дважды становился обладателем Кубка Стэнли. Финский защитник «Далласа» Миро Хейсканен — чемпион мира 2022 года.

В этом сезоне 22-летний Мухамадуллин принял участие в 39 матчах за фарм-клуб «Сан-Хосе» «Барракуду» в чемпионате АХЛ и набрал 26 (5+21) очков.