Капризов впервые после травмы провел тренировку в составе «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов принял участие в тренировке команды впервые с начала марта, сообщает журналист Джо Смит в Twitter.

Хоккеист получил повреждение нижней части тела 9 марта в матче против «Виннипега» (4:2).

По информации источника, 25-летний форвард провел на льду 30 минут. Во время тренировки Капризов катался по льду, занимался ведением шайбы и бросками. Отмечается, что форвард показал хорошую скорость катания.

В сезоне-2022/23 Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.