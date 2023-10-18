«Монреаль» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За «Канадиенс» голы забили Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук. У «Уайлд» отличились Брэндон Дюхайм, Коннор Девар, Юэль Эрикссон Эк, оформивший дубль, и Кирилл Капризов.

Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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