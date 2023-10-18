«Монреаль» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ
«Монреаль» проиграл «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
За «Канадиенс» голы забили Таннер Пирсон и Алекс Ньюхук. У «Уайлд» отличились Брэндон Дюхайм, Коннор Девар, Юэль Эрикссон Эк, оформивший дубль, и Кирилл Капризов.
Видео было опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Филадельфия – Ванкувер
|2 : 0
|18.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|2 : 5
|18.10
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|
Айлендерс – Аризона
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Баффало – Тампа-Бэй
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Нэшвилл – Эдмонтон
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Виннипег – Лос-Анджелес
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Сиэтл – Колорадо
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Эдмонтон
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Остон Мэттьюс
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|
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