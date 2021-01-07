Капризов рассказал, что в США смог купить пельмени и шпроты

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов рассказал о процессе адаптации в США. По словам россиянина, он смог добыть русскую еду.

«В основном, я после тренировок сижу дома. Максимум — могу съездить в магазин, купить продукты, — цитирует Капризова сайт НХЛ. — Поначалу и в квартиру было нужно что-то приобрести. А в остальном — ничего такого.

Переезд получился намного легче, чем ожидалось. Мне помогли обжиться, снять квартиру. Я даже тут успел познакомиться с русскими. Показали и российские, и украинские магазины. Уже купил пельмени, валяются дома в морозилке. Еще и шпроты раздобыл. Так что тут можно найти любую родную еду. Вдобавок нас и на стадионе вкусно кормят, поэтому я редко куда езжу.

Но тут нужно пробежаться по торговым центрам. Сейчас начнутся официальные матчи, и мне надо купить костюмы. Я с собой взял мало вещей из России".