Капризов обновил лучший результат в карьере по очкам за сезон в НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов обновил лучший результат в карьере по очкам за сезон в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против «Айлендерс» (4:3) он забросил победную шайбу, а также отдал результативную передачу.

Таким образом, теперь на счету Капризова 52 (18+34) очка в 39 матчах текущего сезона. Это новый лучший результат в его карьере.