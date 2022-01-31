Радулов высказался о своей прерванной безголевой серии

Форвард «Далласа» Александр Радулов высказался о результате матча с «Бостоном» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил вторую шайбу в сезоне, прервав безголевую серию из 28 игр.

«Всегда приятно забивать. Несмотря на то что какое-то время я не мог забить, продолжал работать. Стараюсь делать то, что правильно для команды. Знал, что в какой-то момент все получится и пойдет своим путем. Я собираюсь продолжить в том же духе», — приводит слова Радулова официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне Радулов набрал 15 (2 + 13) очков в 36 матчах.