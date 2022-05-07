Капризов признан первой звездой третьего матча между «Миннесотой» и «Сент-Луисом»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков третьего матча первого раунда плей-офф «Сент-Луис» — «Миннесота» (1:5). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий Кирилл Капризов. 25-летний россиянин забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Второй звездой стал голкипер Марк-Андре Флери. Он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Замкнул тройку нападающий Юэль Эрикссон Эк, который набрал 2 (1+1) очка.

Напомним, Капризов также был признан первой звездой второго матча. В четверг, 5 мая, он оформил хет-трик.