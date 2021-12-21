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Капризов побил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам в 30 первых матчах сезона

06:23
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, набравший в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» 2 (1+1) очка, побил рекорд результативности клуба в первых 30 играх сезона.

Всего в этом сезоне 24-летний форвард набрал 35 (12+23) очков. Ранее рекорд принадлежал Мариану Габорику, который в сезоне-2007/08 в первых 30 матчах забросил 18 шайб и сделал 16 голевых передач.

В матче с «Далласом» Капризов забросил с острого угла после передачи Матса Цукаккарелло.

В эти минуты на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) проходит очередной матч регулярного матча Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимает «Миннесота Уайлд». Хозяева ведут со счётом 4:3. Россиянин Кирилл Капризов поучаствовал в первом голе «Миннесоты», отдав голевую передачу на Райана Хартмана. Во втором периоде Кирилл забросил третью шайбу своей команды. Теперь на счету Капризова 12 заброшенных шайб и 23 ассиста в 30 матчах этого сезона. Хоккеист по ходу матча сначала повторил, а затем и побил рекорд «Миннесоты», установленный Марианом Габориком в сезоне-2007/08, сообщает в «Твиттере» NHL Public Relations. Словацкий игрок тогда набрал 34 очка в 30 первых играх сезона, забросив 18 шайб и сделав 16 голевых передач.

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Роман Шишов все материалы автора
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