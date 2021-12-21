НХЛ стала первой лигой в США, которая приостановила сезон из-за вспышки коронавируса
06:37
НХЛ приостановит сезон с 22 по 25 декабря из-за вспышек коронавируса в командах.
НХЛ стала первой крупной профессиональной спортивной лигой в Северной Америке, которая планирует прервать сезон из-за коронавируса.
Команды не смогут проводить никаких мероприятий до 14 часов 26 декабря по местному времени, в том числе тестирование игроков на коронавирус. До этого НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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