НХЛ стала первой лигой в США, которая приостановила сезон из-за вспышки коронавируса

НХЛ приостановит сезон с 22 по 25 декабря из-за вспышек коронавируса в командах.

НХЛ стала первой крупной профессиональной спортивной лигой в Северной Америке, которая планирует прервать сезон из-за коронавируса.

Команды не смогут проводить никаких мероприятий до 14 часов 26 декабря по местному времени, в том числе тестирование игроков на коронавирус. До этого НХЛ отменила все матчи до Рождества между клубами, которым нужно пересекать границу между Канадой и США.