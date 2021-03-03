Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что будет стараться чаще бросать по воротам соперника.

«Я думаю, что есть баланс между броском и пасом. Я просто стараюсь правильно играть на льду, — цитирует Капризова The Athletic. — Но в прошлом мой папа и предыдущие тренеры говорили мне, что нужно бросать немного больше. И я тоже хотел бы стараться бросать почаще. Иногда я могу сделать лишнюю передачу. Но я даю вам слово, я постараюсь бросать больше, чтобы забить больше голов».

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел 19 матчей и набрал 17 (6+11) очков. Он нанес 35 бросков по воротам соперников.