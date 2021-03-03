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«Монреаль» уволил тренера вратарей по ходу матча с «Оттавой»

20:04
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Шон Бурк занял должность директора по вратарям «Монреаля», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Стефана Уэйта, который работал в «Канадиенс» с 2013 года.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Уэйт был уволен по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:1).

54-летний Бурк с 2016 года являлся скаутом клуба. Он также работал консультантом вратарей.

Также Бурк был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2018, где команда выиграла бронзу.

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