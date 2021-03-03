«Монреаль» уволил тренера вратарей по ходу матча с «Оттавой»
20:04
Шон Бурк занял должность директора по вратарям «Монреаля», сообщает пресс-служба клуба.
На этом посту он сменил Стефана Уэйта, который работал в «Канадиенс» с 2013 года.
По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Уэйт был уволен по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:1).
54-летний Бурк с 2016 года являлся скаутом клуба. Он также работал консультантом вратарей.
Также Бурк был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2018, где команда выиграла бронзу.
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