«Монреаль» уволил тренера вратарей по ходу матча с «Оттавой»

Шон Бурк занял должность директора по вратарям «Монреаля», сообщает пресс-служба клуба.

На этом посту он сменил Стефана Уэйта, который работал в «Канадиенс» с 2013 года.

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, Уэйт был уволен по ходу второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (3:1).

Marc Bergevin said Stephane Waite was fired during second period of last night's game...did not consult Carey Price, informed him afterwards — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) March 3, 2021

54-летний Бурк с 2016 года являлся скаутом клуба. Он также работал консультантом вратарей.

Также Бурк был генеральным менеджером сборной Канады на Олимпиаде-2018, где команда выиграла бронзу.