Капризов номинирован на награду самому яркому молодому игроку сезона из Европы в НХЛ

Национальная хоккейная лига объявила кандидатов на награду NHL Fan Choice Awards в номинации «Breakout European» — награда, которая присуждается игроку из Европы, совершившему наиболее явный прорыв в сезоне.

В число номинантов входит российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который провел свой первый сезон в НХЛ.

Breakout European Player Nominees:

?? Roope Hintz

?? Kirill Kaprizov

?? Jesperi Kotkaniemi

?? Tim St?tzle



VOTE #NHLFanChoice ?? https://t.co/nyeIMquo6y pic.twitter.com/5nQkhpXqNp — NHL (@NHL) May 29, 2021

Соперниками россиянина являются немецкий нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, финский нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми и финский форвард «Далласа» Роопе Хинц. Победитель будет определен с помощью голосования болельщиков на официальном сайте НХЛ.

В сезоне-2020/2021 Капризов провел 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко.