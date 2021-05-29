Капризов номинирован на награду самому яркому молодому игроку сезона из Европы в НХЛ
23:32
Национальная хоккейная лига объявила кандидатов на награду NHL Fan Choice Awards в номинации «Breakout European» — награда, которая присуждается игроку из Европы, совершившему наиболее явный прорыв в сезоне.
В число номинантов входит российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который провел свой первый сезон в НХЛ.
Соперниками россиянина являются немецкий нападающий «Оттавы» Тим Штюцле, финский нападающий «Монреаля» Йеспери Котканиеми и финский форвард «Далласа» Роопе Хинц. Победитель будет определен с помощью голосования болельщиков на официальном сайте НХЛ.
В сезоне-2020/2021 Капризов провел 55 матчей в регулярном чемпионате, набрав 51 (27+24) очко.
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