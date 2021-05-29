Сорокин займет место в воротах «Айлендерс» в первом матче серии против «Бостона»

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин первым из вратарей закончил предыгровую тренировку. Это означает, что он займет место в воротах «Островитян» в первом матче серии второго раунда плей-офф против «Бостона», пишет в Twitter журналист Эндрю Гросс.

В этом плей-офф Сорокин провел 4 матча и одержал 4 победы. Его статистика: коэффициент надежности — 1,95, процент отраженных бросков — 94,3.