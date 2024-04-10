Капризов набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

В середине первого периода он забросил первую шайбу своей команды в этой встрече. Теперь у 26-летнего россиянина 90 (42+48) очков в этом сезоне.

Ворота «Эвеланш» в этой встрече защищает российский голкипер Александр Георгиев.