«Детройт» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Вашингтон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин и Дилан Строум. У «Ред Уингз» отличился Патрик Кейн.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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