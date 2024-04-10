«Виннипег» в овертайме переиграл «Нэшвилл»

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«Виннипег» в овертайме обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Нападающий гостей Марк Шайфли забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

«Виннипег» набрал 102 очка и идет на 4-й строчке в Западной конференции. «Нэшвилл» занимает 6-е место — 95 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (1:3, 0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Новак — 16 (Шервуд), 4:05 — 1:0. Виларди — 20 (бол., Шайфли, Моррисси), 6:51 — 1:1. Шайфли — 24 (Тоффоли), 8:19 — 1:2. Демело — 3 (Бэррон), 12:46 — 1:3. Стэстни — 2 (Йоси, Шервуд), 47:34 — 2:3. О`Райлли — 26 (Йоси, Нюквист), 49:41 — 3:3. Коннор — 32 (Шайфли, Пионк), 61:52 — 3:4.

Вратари: Сарос — Хеллибак.

Штраф: 11 — 13.

Броски: 48 (14+22+12+0) — 22 (11+5+4+2).

Наши: — - Наместников (16.21/0/0).

10 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.