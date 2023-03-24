Капитан «Вашингтона» поблагодарил клуб за церемонию в честь его 802-й шайбы в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поблагодарил клуб за организацию церемонии, посвященной его выходу на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
«Я был так счастлив сделать этот шаг. Моя жена, мои мальчики, моя семья и столько друзей были рядом, были частью этого момента моей карьеры. Я был очень рад забросить эту важную шайбу на домашнем льду перед нашими болельщиками!
Огромное спасибо всем моим товарищам по команде, тренерам и персоналу, без всех вас я бы никогда не попал сюда! Спасибо «Вашингтону» за такую замечательную церемонию! Люблю вас всех!» — написал Овечкин в соцсетях.
На арене «Вашингтона» в честь Овечкина установили трон из более чем 802 шайб.
37-летний россиянин достиг отметки в 821 заброшенную шайбу в североамериканской лиге. По этому показателю он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Лидирует канадец Уэйн Гретцки — 894 гола.
|24.03
|01:30
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Филадельфия – Миннесота
|5 : 4 Б
|24.03
|02:00
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Флорида – Торонто
|2 : 6
|24.03
|02:00
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Детройт – Сент-Луис
|3 : 4
|24.03
|02:00
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Оттава – Тампа-Бэй
|7 : 2
|24.03
|02:00
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Вашингтон – Чикаго
|6 : 1
|24.03
|02:00
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Каролина – Рейнджерс
|1 : 2
|24.03
|02:00
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Бостон – Монреаль
|4 : 2
|24.03
|03:00
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Нэшвилл – Сиэтл
|2 : 1 Б
|24.03
|04:00
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Калгари – Вегас
|2 : 3
|24.03
|04:00
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Даллас – Питтсбург
|3 : 2
|24.03
|05:00
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Ванкувер – Сан-Хосе
|7 : 2
|24.03
|05:00
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Анахайм – Виннипег
|2 : 3