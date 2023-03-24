НХЛ, матчи 25 марта: «Колорадо» примет «Аризону», «Коламбус — «Айлендерс»

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Матчи регулярного чемпионата НХЛ 25 марта. «Колорадо» сыграет с «Аризоной» и другие встречи.

Расписание и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 марта (время начала — московское):

02:00. «Баффало» — «Нью-Джерси»

02:00. «Коламбус — «Айлендерс»

04:00. «Колорадо» — «Аризона»

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