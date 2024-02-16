Овечкин заявил, что не готов играть до 50 лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его партнер по сборной России Илья Ковальчук может играть в профессиональный хоккей еще 10 лет, в отличие от него самого.

— Следите ли за КХЛ и, в частности, за вашим давним партнером по сборной Ильей Ковальчуком, вернувшимся в хоккей в 40 лет?

— Периодически смотрю счет. А Илюха — молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф! Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.

— А вы до 50 — можете?

— Не-ет!

— В НХЛ действующий контракт доиграете — и все?

— Думаю, да.

— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон еще не переподпишете?

— Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше.