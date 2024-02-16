Стэмкос назвал Кучерова самым стабильным игроком текущего сезона
Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос оценил вклад российского форварда Никиты Кучерова в результаты команды.
«Своей игрой Кучеров позволяет говорить за себя. Мы видим работу, которую он проводит вне матчей, и она непрерывна. Если вы хотите стать одним из лучших или лучшим в мире, вы должны выходить на лед и делать это стабильно. И он, безусловно, является самым стабильным игроком в этом сезоне», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.
В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:3), который прошел 16 февраля, Кучеров забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. 30-летний россиянин продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, на его счету 93 (36+57) очка в 54 играх.
«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|52
|30
|22
|65
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|2
|Бостон
|54
|32
|22
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|52
|23
|29
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|51
|25
|26
|60
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
|16.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|6 : 3
|16.02
|03:00
|
Оттава – Анахайм
|1 : 5
|16.02
|03:00
|
Торонто – Филадельфия
|4 : 3 ОТ
|16.02
|03:00
|
Рейнджерс – Монреаль
|7 : 4
|16.02
|03:00
|
Баффало – Флорида
|0 : 4
|16.02
|03:00
|
Бостон – Сиэтл
|1 : 4
|16.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|1 : 2
|16.02
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 9
|16.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|6 : 3
|16.02
|04:30
|
Чикаго – Питтсбург
|1 : 4
|16.02
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 6
|16.02
|06:00
|
Ванкувер – Детройт
|4 : 1
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97