Стэмкос назвал Кучерова самым стабильным игроком текущего сезона

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос оценил вклад российского форварда Никиты Кучерова в результаты команды.

«Своей игрой Кучеров позволяет говорить за себя. Мы видим работу, которую он проводит вне матчей, и она непрерывна. Если вы хотите стать одним из лучших или лучшим в мире, вы должны выходить на лед и делать это стабильно. И он, безусловно, является самым стабильным игроком в этом сезоне», — цитирует Стэмкоса Tampa Bay Times.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (6:3), который прошел 16 февраля, Кучеров забросил две шайбы и сделал одну голевую передачу. 30-летний россиянин продолжает удерживать лидерство в списке лучших бомбардиров сезона в НХЛ, на его счету 93 (36+57) очка в 54 играх.

«Тампа» набрала 65 очков и поднялась на 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции.