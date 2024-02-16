«Ванкувер» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Ванкувер» на своем льду победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд в НХЛ. На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции (80 очков после 55 игр). «Детройт» с 60 очками за 53 игры идет восьмым на «Востоке».

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