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Капитан «Сент-Луиса» отметил прогресс Бучневича и Барбашева

21:05
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Капитан «Сент-Луиса» Райан О'Райлли заявил, что доволен приходом в команду нападающего Павла Бучневича, а также впечатлен прогрессом форварда Ивана Барбашева.

«Бучневич определенно станет для нас важной частью. Его хоккейные навыки находятся на элитном уровне. Он отлично стоит на коньках, и в его арсенале присутствует действительно уникальный набор навыков, который делает его по-настоящему элитным игроком. На мой взгляд, он станет очень хорошим дополнением к нашей команде.

У Барбашева очень хороший потенциал. Он очень хороший и умный игрок. Он усердно работает на льду, в том числе и при игре в меньшинстве. У него очень высокий хоккейный IQ, и в нем невероятное количество потенциала. Вы видите, как с каждым годом он делает все больше и больше шагов вперед. И у него есть все, чтобы стать отличным игроком», — цитирует О'Райлли сайт НХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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