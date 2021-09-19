Саморуков получил перелом челюсти и пропустит шесть недель
20:48
Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков получил перелом челюсти. Хоккеисту не потребуется операция, но он пропустит из-за травмы шесть недель, сообщает сайт клуба.
Напомним, что хоккеист недавно восстановился после травмы плеча. Саморуков получил травму во время выступлений за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2020/21. Защитник провел 48 матчей в составе армейцев и набрал 8 (2+6) очков.
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