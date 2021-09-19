Саморуков получил перелом челюсти и пропустит шесть недель

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков получил перелом челюсти. Хоккеисту не потребуется операция, но он пропустит из-за травмы шесть недель, сообщает сайт клуба.

#Oilers d-man Dmitri Samorukov suffered a broken jaw during last night's game vs. Calgary. At this time, surgery is not required but he is expected to be out for six weeks.



Here's to a speedy recovery for Dima. pic.twitter.com/pV5LK4SgS9 — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) September 19, 2021

Напомним, что хоккеист недавно восстановился после травмы плеча. Саморуков получил травму во время выступлений за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2020/21. Защитник провел 48 матчей в составе армейцев и набрал 8 (2+6) очков.