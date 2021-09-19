Молодой игрок «Монреаля» был отправлен на карантин, так как отказался делать вакцинацию от коронавируса

Нападающий «Монреаля» Йессе Юленен прибыл в тренировочный лагерь для новичков клуба, но был помещен на карантин, так как не сделал прививку от коронавируса, сообщает La Presse.

В клубе коротко прокомментировали эту ситуацию: «Юленен не прошел вакцинирование по личным соображениям». Подробности ситуации пока непонятны.

Ожидается, что 21-летний финн должен в предстоящем сезоне выступать за фарм-клуб «Монреаля». Но если он так и не сделает прививку, то его могут не пустить на матчи, которые будут проходить в США, а это 22 матча в сезоне из 72.

Хоккеист считается полностью привитым через две недели после того, как он получил вторую дозу официально одобренной вакцины.

Ранее НХЛ и Ассоциация игроков завершили разработку ковид-протокола на сезон-2021/22. В нем предусмотрен механизм, который позволит командам отстранять невакцинированных игроков, если они не смогут участвовать в деятельности команды.

Прежде всего это касается ситуаций, когда такие игроки не смогут быть вместе с командой на выездах из-за ограничений, установленных властями различных уровней. В частности, это касается пересечения границы между Канадой и США.

Хоккеисты лишатся заработной платы за каждый пропущенный таким образом день.